Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall im Kreisverkehr

Singen (ots)

Am Dienstagnachmittag ist am Kreisverkehr Friedinger Straße/Waldeckstraße ein Unfall passiert, bei dem Blechschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden ist. Eine 67-Jährige fuhr mit einem Skoda von der Waldeckstraße kommend in den Kreisverkehr ein und kollidierte dabei mit einem bereits im Kreisverkehr befindlichen, vorfahrtsberechtigten VW Golf eines 19-Jährigen. Beide Fahrer blieben unverletzt.

