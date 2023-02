Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Bargeld und Ausweise aus Auto entwendet

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Elisabethstraße; Tatzeit: 05.02.2023, zwischen 03.15 Uhr und 12.30 Uhr;

Aus einem grauen Wagen entwendet haben Unbekannte in Gronau Bargeld sowie mehrere Ausweise. Der Mercedes stand auf einer Hauseinfahrt an der Elisabethstraße, als die Täter zwischen 03.10 Uhr und 12.30 Uhr zugriffen. Wie die Diebe in das Fahrzeuginnere gelangten, ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell