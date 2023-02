Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unbekannte zündeln

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Laubstiege;

Tatzeiten: 04.02.2023, 13.55 Uhr beziehungsweise 22.55 Uhr;

Zum Brand eines Papiercontainers ist es am Samstag gegen 22.55 Uhr in Gronau gekommen. Nach ersten Erkenntnissen haben Unbekannte das Innere des Behältnisses angezündet. Kräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Der Container stand an der Laubstiege. Dort kam es am Samstag gegen 13.55 Uhr zu einem zweiten Vorfall: Unbekannte verschafften sich Zugang zu einem Schulgebäude und zündeten im Inneren einen Feuerwerkskörper. Dabei entstand geringer Sachschaden am Fußboden eines Flures. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell