Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Autofenster eingeschlagen

Borken (ots)

Tatort: Borken, Am Freistuhl;

Tatzeit: 04.02.2023, zwischen 13.00 Uhr und 19.30 Uhr;

Zertrümmert haben Unbekannte am Samstag in Borken die Heckscheibe eines geparkten Wagens. Das Fahrzeug hatte auf der Einfahrt eines Wohnhauses an der Straße Am Freistuhl gestanden. Dort kam es im Laufe des Nachmittags zu der Tat. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell