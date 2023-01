FW-Kiel: Kellerbrand in Kiel-Mettenhof, mehrere verletzte Personen.

Kiel (ots) - Am Mittwochnachmittag, 11.01.2022 kam es in der Saarbrückenstraße in Kiel zu einer Gasverpuffung. Gegen 14:24 Uhr wurde die Integrierte Regionalleitstelle durch die Leitstelle der Polizei über eine vermeintliche Gasexplosion mit einer in der Wohnung befindlichen Person informiert. Nach wenigen Minuten konnten die ersteintreffenden Kräfte der Feuerwehr Kiel eine Explosion und Gasgeruch bestätigen. ...

mehr