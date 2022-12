Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Rückblick der Feuerwehr Kiel auf den Heiligabend

Kiel (ots)

Die Feuerwehr Kiel hat vom 24.12.2022 6.00 Uhr bis 25.12.2022 6.00 Uhr ein insgesamt ruhiges Weihnachtsfest verzeichnet. Der Rettungsdienst war allerdings insbesondere in den Nachmittags- und Abendstunden gefordert. Insgesamt gab es 130 Einsätze für den Rettungsdienst, davon 73 Notfalleinsätze und 57 Krankentransporte. Außerdem gab es 3 Brandeinsätze und 5 Technische Hilfeleistungseinsätze für die Feuerwehr.

Besonders hervorzuheben ist ein Brandeinsatz um 16.46 Uhr in der Peter-Hansen-Straße in Kiel-Wellingdorf. Hier brannte eine Gartenbude von etwa 5x5m Größe. Beim Eintreffen der Kräfte der Ostwache, eines HLF der Hauptwache und eines RTW stand diese in Vollbrand und drohte auf eine angrenzende Garage und ein Wohnhaus überzugreifen. Durch die Einsatzkräfte konnte dieses verhindert werden und der Brand mit insgesamt drei Strahlrohren innerhalb kurzer Zeit gelöscht werden. Insgesamt dauerten die Arbeiten an der Einsatzstelle knapp 2 Stunden. Während der Löschmaßnahmen wurde die Ostwache durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Rönne und Moorsee besetzt. Ein besonderer Dank gilt hier den Kamerad*innen, die am Heiligabend so kurzfristig alles zuhause stehen und liegen gelassen haben, um den Brandschutz für das Stadtgebiet aufrecht zu erhalten.

Die Feuerwehr Kiel wünscht allen Bürger*innen ein schönes restliches Weihnachtsfest.

