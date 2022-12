Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Feuer im Wohn- und Geschäftsgebäude, keine verletzten Personen.

Kiel (ots)

Am 18.12.2022 um 14:30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Feuer im Bormkamp in Moorsee alarmiert. Viele Passanten, Anwohner und Verkehrsteilnehmer meldeten eine Rauchentwicklung und Feuerschein am bzw. im Haus.

Beim Eintreffen des Löschzuges der Ostfeuerwache, ergänzend durch die Hauptfeuerwache sowie der Freiwilligen Feuerwehr Kiel - Moorsee und Rönne musste erkundet werden, ob sich noch Personen in der betroffenen Wohnung befinden.

Zwei Person hatten sich bereits aus der Wohnung begeben und wurden durch den Rettungsdienst gesichtet. Vier weitere Personen wurden ebenfalls zum Aufwärmen in den Rettungswagen verbracht. Alle Person mussten durch die Unbewohnbarkeit der Wohnung untergebracht werden.

Der Brand wurde mit zwei C-Rohren unter Atemschutz gelöscht. Es brannten Gartenmöbel auf der Terrasse, im Verlauf schlug das Feuer in den ca. 80 m² Wohnbereich. Das Feuer im Erdgeschoss schien gelöscht zu sein. Die ersten Einsatzkräfte rückten bereits ab. Die Nachlöscharbeiten dauerten an, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass weitere Glutnester im Dachbereich vorhanden sind. Dieses war dann auch der Fall. Nach kurzer Zeit loderte das Feuer wieder auf, so dass die Wasserversorgung wiederaufgebaut werden musste. Die Dachhaut musste auf 15 m² aufgenommen werden. Über die Drehleiter wurde das Feuer im Dachbereich gelöscht. Im Anschluss wurde die Dachfläche eingeschäumt. Der Einsatz war nach 4 Stunde beendet.

Im Einsatz waren 35 Einsatzkräfte des Löschzuges der Ostfeuer- und Rettungswache, der Hauptfeuerwache, der Freiwilligen Feuerwehr Kiel-Moorsee und Rönne sowie des Kieler Rettungsdienstes.

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell