FW-Kiel: Aufwendige Personenrettung aus einem Aufzug

Kiel (ots) - Am 28.11.2022 um 19:03 Uhr wurden die Feuerwehr und der Rettungsdienst Kiel zu einem Feuer im Ostring in Kiel Gaarden alarmiert. Die Bewohner hatten eine Rauchentwicklung und Feuerschein gemeldet, diverse Rauchwarnmelder gaben ebenfalls Alarm. Beim Eintreffen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes musste erkundet werden, ob sich noch Personen in der betroffenen Wohnung befinden. Dieses konnte schnell ...

mehr