Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wochenendmeldung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum Freitag, 22.07.2022, 12:00 Uhr bis Sonntag, 24.07.2022, 12:00 Uhr

Landkreis Harburg (ots)

Winsen Luhe - Trunkenheit im Straßenverkehr mit Sattelschlepper

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde der Polizei ein Sattelschlepper gemeldet, welcher starke Schlangenlinien fahre und hierbei immer wieder in den Gegenverkehr gerate. Hierbei streifte dieser einen PKW und entfernte sich anschließend mit seinem Sattelschlepper unerlaubt vom Unfallort. Kurze Zeit später konnte der Fahrer durch Einsatzkräfte angehalten und überprüft werden. Hier wurde dann auch schnell der Grund für die Fahrweise klar, denn der Fahrer pustete einen Wert von 2,36 Promille. Nach erfolgter Blutentnahme und Sicherstellung des Führerscheines ging es für den Fahrer des Sattelschleppers zu Fuß weiter.

Asendorf - Betrunkener Jugendlicher

In den frühen Morgenstunden des Sonntags meldet ein Anrufer einen alkoholisierten Jugendlichen, welche auf dem Grundstück des Anrufers sein Fahrrad suche. Als die Polizei vor Ort eintrifft bietet sich ihnen ein unschöner Anblick. Der 15-jährige Jugendliche pustete 2,67 Promille und war nicht mehr wegefähig. Er wurde kurz darauf seiner Mutter übergeben.

Garstedt - Schlägerei

Eine Feier in Garstedt endete für eine Person am frühen Sonntag im Krankenhaus. Zwischen zwei Gästen kam es zu einem Streit, in Zuge dessen einem der Kontrahenten von dem anderen eine Flasche auf den Kopf geschlagen wurde. Während der Geschädigte im Krankenhaus behandelt wurde, begab sich dessen Freundin zur Anschrift des Kontrahenten und schlug diesem ins Gesicht. Jetzt erwartet sie ebenfalls ein Verfahren wegen Körperverletzung.

BAB A1 - Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Am Freitag, gegen 14.00 Uhr, ereignete sich auf der A 1, zwischen den Anschlussstellen Hittfeld und Dibbersen, ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Ein 21jähriger französischer Staatsbürger befuhr mit seinem Pkw VW Golf die Autobahn in Richtung Bremen, kam aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und im Grünbereich zum Stehen. Dabei entstand am Pkw Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stand und keinen Führerschein besitzt. Er musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell