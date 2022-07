Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbruch im Kindergarten ++ Buchholz - Auffahrunfall

Wenzendorf/Dierstorf (ots)

Einbruch im Kindergarten

In der Zeit zwischen Mittwoch, 20.07.2022, 14.30 Uhr und Donnerstag, 07.30 Uhr ist es auf dem Gelände des Kindergartens an der Straße Am Schäferstieg zu einem Einbruch gekommen. Die Täter betraten das umzäunte Gelände und brachen dort einen Gartenschuppen auf. Daraus entwendeten sie Spielgeräte im Wert von rund 600 Euro.

Buchholz - Auffahrunfall

Auf dem Steinbecker Mühlenweg kam es am Donnerstag, 21.07.2022 zu einem Auffahrunfall. Gegen 17.15 Uhr musste ein 57-jähriger Mann mit seinem Mercedes verkehrsbedingt abbremsen. Eine hinter ihm fahrende 38-jährige Frau bremste mit ihrem BMW ebenfalls ab. Ein dahinter fahrender 47-jähriger Mann konnte seinen Kia auf der regennassen Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Er prallte auf den BMW und schob diesen noch gegen den Mercedes. Die drei Beteiligten blieben unverletzt. An den drei Pkw entstand ein Schaden in Höhe von rund 9.000 Euro.

