Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Stelle (ots)

Am 19.07.22 kam es im Bardenweg zu einer Verkehrsunfallflucht zu der die Polizei Zeugen sucht. In der Zeit zwischen 13 und 17 Uhr hatte eine Frau ihren weinroten VW Polo am Fahrbahnrand, gegenüber der Parkplatzausfahrt der Oberschule, abgestellt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Kratzer und grünen Fremdlack am hinteren linken Radkasten fest. Vermutlich wurde der Unfall durch ein Fahrzeug verursacht, das vom Parkplatz in den Bardenweg eingebogen ist.

Hinweise bitte an die Telefonnummer 04174 668980.

