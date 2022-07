Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Über Feuerlöscher gefahren ++ Buchholz/Trelde - Unfall beim Abbiegen

Wistedt (ots)

Über Feuerlöscher gefahren

Auf der L 142 kam es am Mittwoch, 20.7.2022 zu einem Verkehrsunfall. Ein 46-jähriger Mann war mit seinem Mercedes und einem Anhänger auf der Sittenser Straße in Fahrtrichtung B 75 unterwegs. Gegen 10:30 Uhr fuhr er kurz vor der Einmündung zur B 75 über einen Feuerlöscher, der auf der Fahrspur lag. Der Feuerlöscher verklemmte sich unter dem PKW und löste aus. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 EUR. Ob der Feuerlöscher vorsätzlich auf die Fahrbahn gelegt worden, oder von einem anderen Fahrzeug heruntergefallen war, ist unbekannt.

Hinweise bitte an die Polizei Tostedt, Tel. 04182 404270.

Buchholz/Trelde - Unfall beim Abbiegen

Ein 43-jähriger Mann hat am Mittwoch, 20.7.2022 einen Verkehrsunfall auf der B 75 verursacht. Gegen 9:50 Uhr wollte der Fahrer mit seinem Dacia nach links in die Ritscherstraße abbiegen. Dabei missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden 72-jährigen Mannes. Dieser machte noch eine Vollbremsung, konnte aber mit seinem Opel den Zusammenstoß mit dem Dacia nicht mehr verhindern. Bei dem Aufprall wurde die 65-jährige Beifahrerin im Opel leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 11.000 EUR.

