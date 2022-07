Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Unbekannte überfallen Fahrradfahrer

Tostedt (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, 19.07.2022, 00:15 Uhr, befuhr ein 65jähriger Radfahrer die Triftstraße in Tostedt. In Höhe des Quellner Weg wurde der Radfahrer durch den Fahrer eines dunklen Autos ausgebremst. Unvermittelt stiegen 3 bis 4 männliche Personen aus dem Auto und griffen den Radfahrer an. Nachdem der Radfahrer zu Boden gegangen war entwendeten die Täter die Geldbörse des Radfahrers. Anschließend flüchteten die Täter mit dem Auto in Richtung Wistedt. Kurz zuvor soll es auf dem Schützenfest Tostedt zu Streitigkeiten zwischen dem Radfahrer und mehreren Männern gekommen sein. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf das genutzte Auto geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Buchholz unter 04181/ 2850 in Verbindung zu setzen.

