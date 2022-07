POL-WL: Nach Überfall auf Ehepaar: Beschuldigter in Untersuchungshaft

Stelle (ots) - Am 19.07.22 kam es im Bardenweg zu einer Verkehrsunfallflucht zu der die Polizei Zeugen sucht. In der Zeit zwischen 13 und 17 Uhr hatte eine Frau ihren weinroten VW Polo am Fahrbahnrand, gegenüber der Parkplatzausfahrt der Oberschule, abgestellt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Kratzer und grünen Fremdlack am hinteren linken Radkasten fest. Vermutlich wurde der Unfall durch ein ...

mehr