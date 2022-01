Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (25) Graffitisprayer festgenommen

Nürnberg (ots)

Am gestrigen Abend (04.01.2022) wurde in einem Parkhaus in der Äußeren Bayreuther Straße ein Graffitisprayer festgenommen.

Gegen 21:45 Uhr bemerkten Zeugen die Geräusche von Spraydosen im Treppenhaus des Parkhauses am Parkplatz Herrnhütte. Kurze Zeit später kamen zwei Personen aus dem Treppenhaus. Der 22-Jährige und seine 19-jährige Begleiterin wurden bis zum Eintreffen einer verständigten Polizeistreife festgehalten.

Nachdem der 22-Jährigen eine Spraydose aushändigte, fanden die Beamten im Treppenhaus auch frische "Tags" die die Buchstaben "FRX", "FARAX" und die Zahl "420" zeigten.

Der 22-Jährige zeigte sich geständig und räumte ein, die Tags gesprüht zu haben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung durch Graffiti.

/ Rainer Seebauer

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell