Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (23) Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruch

Neustadt/Aisch (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 30.12.2021 und 01.01.2022 waren Unbekannte in ein freistehendes Einfamilienhaus in Burghaslach eingebrochen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Erst gestern (04.01.22) bemerkten die Bewohner des Hauses in der Fürstenforster Straße, dass unbekannte Einbrecher ein Fenster aufgehebelt hatten und ins Innere eingedrungen waren. In den Räumen war nichts durchwühlt worden. Bei einer genauen Nachschau stellte sich dann aber heraus, dass Goldschmuck im Wert von einigen hundert Euro fehlt. Am aufgehebelten Fenster entstand Sachschaden von etwa 100 Euro.

Die Ansbacher Kriminalpolizei bittet eventuelle Zeugen, die zur genannten Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

/ Rainer Seebauer

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell