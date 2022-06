POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Auto angefahren - Polizei bittet um Hinweise!

Polizeipräsidium Freiburg

Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Auto angefahren - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Seinen Audi A5 stellte am Montag, 13.06.2022 gegen 19.30 Uhr ein 33 Jahre alter Mann in der Maria-Theresia-Straße am Straßenrand ab. Als er am nächsten Tag gegen 17.15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, war dieses auf der Fahrerseite beschädigt. Ein unbekanntes Fahrzeug wird vermutlich den Audi beim Vorbeifahren gestreift haben. Als mögliches Tatfahrzeug könnte ein weißer Pkw Kombi oder ein Transporter in Frage kommen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 4000 Euro. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316-531) bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

