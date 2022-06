Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Brühl: Auto kollidiert mit E-Scooter im Kreisverkehr - Ein Schwerverletzter

Freiburg (ots)

Bereits am Freitagnachmittag, 10.06.2022, kam es in Freiburg gegen 15.20 Uhr im Kreisverkehr Engesserstraße/Tullastraße/Zinkmattenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter. Der 86-jährige Autofahrer fuhr von der Zinkmattenstraße aus kommend in den Kreisverkehr ein und missachtete dabei offenbar die Vorfahrt eines 24-jährigen E-Scooterfahrers, der im Kreisverkehr fuhr. In der Folge kollidierten beide, weshalb der 24-Jährige stürzte und sich dabei schwer verletzte. Er musste zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Beim Unfall ergab sich ein Sachschaden von schätzungsweise rund 2300 Euro.

ek

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell