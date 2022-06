Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gundelfingen: Leergutdiebstahl aus Großhandelszentrum - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Bereits in der Nacht von Samstag, 11.06.22, auf Sonntag, 12.06.22, kam es in einem Großhandelszentrum in der Industriestraße in Gundelfingen zu einem schweren Fall von Leergutdiebstahl aus einem gesicherten Lagerbereich. Die großen Leergutsäcke wurden offenbar mittels eines Fahrrads mit Anhänger abtransportiert. Die Täter mussten hierzu mutmaßlich mehrfach die Tatörtlichkeit mit dem Fahrradgespann aufsuchen. Im Weiteren wird davon ausgegangen, dass das Diebesgut zwischengelagert werden muss. Bei den unbekannten Tätern handelt es sich wahrscheinlich um zwei männliche Personen. Der Diebstahlschaden dürfte im vierstelligen Bereich liegen. Der Polizeiposten Gundelfingen (Tel. tagsüber 0761/5036590) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder zum Diebesgut bzw. den unbekannten Tätern geben können. Ebenfalls nimmt das Polizeirevier Freiburg-Nord (Tel. 0761/882-4221) rund um die Uhr Hinweise entgegen.

