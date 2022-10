Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Raubdelikt

Gera (ots)

Gera: Die Geraer Polizei ermittelt seit dem vergangenen Wochenende zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines 19-jährigen Mannes. Dieser befand sich am 23.10.2022, kurz vor 05:00 Uhr in der Altenburger Straße auf Höhe des dortigen Wäldchens, als ihm drei bislang unbekannte Männer entgegenkamen. Einer dieser Herren griff den 19-Jährigen körperlich an und raubte in der Folge dessen mitgeführte Musikbox. Nach der Tat entfernten sich die Personengruppe in Richtung Haltestelle Altenburger Straße. Durch den Angriff wurde der 19-Jährige verletzt, so dass ein Rettungswagen zur medizinischen Versorgung angefordert wurde. Im Zuge der Ermittlungen werden Zeugen gesucht, welche Hinweise zu der Tätergruppe geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden. (RK)

