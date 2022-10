LPI-G: Weida: Unter Alkohol unterwegs

Nobitz (ots) - Gleich zweimal hintereinander wurde in der Nacht von Samstag zu Sonntag in Münsa ein 31-jähriger von der Polizei mit Alkohl am Steuer erwischt. Bei der ersten Kontrolle hatte der Mann knapp ein Promille Alkohol in der Atemluft und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Trotz Belehrung und Untersagung der Weiterfahrt durch die Beamten, setzte sich der Mann eine gute Stunde später wieder ans Steuer ...

