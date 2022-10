LPI-G: BMW-Fahrer hatte zu viel getankt

Windischleuba (ots) - Bei einem Verkehrsunfall sind am Freitagvormittag in Remsa zwei Menschen verletzt worden. Ersten Erkenntnissen nach hat eine 38-jährige Skoda Fahrerin an der Kreuzung Hauptstraße / Poschwitzer Straße die Vorfahrt eines anderen Pkw missachtet, sodass beide Fahrzeuge zusammenstießen. Dadurch wurde sowohl der Beifahrer (56) der Unfallverursacherin, als auch die Fahrerin des anderen Pkw verletzt und ...

