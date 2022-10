LPI-G: Zeulenroda-Triebes: Gefährliche Körperverletzung vorm Zeulenrodaer Rathaus: Zwei Täter treten auf Mann am Boden ein

Gera (ots) - Am Freitagabend bemerkten die Kameraden der Berufsfeuerwehr Gera bei der Rückfahrt von einem Einsatz eine Rauchentwicklung in einer Gartenanlage am Eselsweg in Gera. Als die Kameraden dort eintrafen, stand eine Gartenlaube bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte nur noch verhindern, dass das Feuer auf benachbarte Lauben übergreift. Diese wurden aber dennoch durch die extreme Hitzeentwicklung beschädigt. ...

