POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Autos und Roller entwendet

Polizei nimmt Verdächtige fest und prüft Tatzusammenhänge

Drei Täter flüchten

Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (6.-7.9.) hatten Diebe im Stadtteil Eberstadt offenbar nichts Gutes im Sinn und es auf Fahrzeuge abgesehen. Ob zwischen dem Diebstahl zweier Autos, sowie dem eines Rollers Tatzusammenhänge bestehen, ist derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die die Kriminalpolizei in Darmstadt übernommen hat. Noch in der Nacht nahm die Polizei Tatverdächtige fest.

Am Dienstag (6.9.) in der Zeit zwischen 20 Uhr und 22 Uhr hatten zunächst drei noch unbekannte Täter ihr Unwesen "In der Kirchtanne" getrieben und einen braunen Mercedes von einem Anwohnerparkplatz entwendet. Mithilfe aufmerksamer Zeugen, die nur wenige Stunden später, am frühen Mittwochmorgen (7.9.) ein auffälliges Parkmanöver meldeten, gelang es der Polizei das gestohlene Auto aufzufinden. Gegen 0.40 Uhr waren die Anwohner "In der Kirchtanne" auf das Trio aufmerksam geworden, die offenbar arbeitsteilig, nur wenige Meter entfernt vom Tatort des Diebstahls, mit dem Auto ausparkten und in Richtung Stresemannstraße davonfuhren. Weil die Situation verdächtig schien, verständigen die Zeugen die Polizei. Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndung stellten die Beamten das Auto, abgestellt im Max-Ratschow Weg, sicher. Rasch stellte sich heraus, dass es sich bei diesem Mercedes um den am Abend zu vor entwendeten handelte. Von den Dieben fehlte jede Spur. Nach ersten Erkenntnissen wurde einer der Täter als etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß und von kräftiger Statur beschrieben. Er trug eine dunkle Jacke mit roten Streifen. Auf dem Kopf trug er eine Basecap, seine schwarzen Haare waren zu einem Zopf nach hinten gebunden. Einer seiner Begleiter wurde auf ein Alter zwischen 20 und 30 Jahre und eine Körpergröße von etwa 1,70 bis 1,80 Meter geschätzt. Seine Statur wurde als schlank wahrgenommen. Zum Zeitpunkt der Tat trug er einen grünen Pullover. Der Dritte im Bunde soll etwa 20 bis 30 Jahre alt und von schlanker Statur gewesen sein sowie schwarze Haare gehabt haben.

Nicht weit gekommen war dagegen ein 20 Jahre junger Mann aus Kehl, bei dem die Handschellen gegen 1 Uhr in der Kirschenallee/Mainzer Straße, am Steuer eines zuvor in der Seeheimer Straße von einem Betriebshof entwendeten Smart, klickten. Zeugen hatten den Tatverdächtigen beim Diebstahl beobachten können, die Verfolgung aufgenommen und zeitgleich die Polizei verständigt. Die sofort hinzugeeilten Streifen stoppten den 20-Jährigen und nahmen ihn vorläufig fest. Er wurde mit zur Wache genommen und wird sich nun strafrechtlich verantworten müssen.

Und auch ein 16-Jähriger aus Darmstadt wird sich als Tatverdächtiger im Zusammenhang mit dem Verdacht des besonders schweren Diebstahls von einem Roller in der Stresemannstraße verantworten. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes war der Jugendlich von Zeugen beim Fahren und Abstellen des Kleinkraftrades beobachtet worden. Der Zeuge reagierte folgerichtig und alarmierte die Polizei. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle zeigte sich, dass es sich bei dem Roller um Diebesgut handelte und er zudem das Fahrzeug ohne Versicherungsschutz und Führerschein führte.

Die Darmstädter Polizei ist mit den Fällen betraut. Die Ermittlungen zu den Hintergründen, dem flüchtenden Trio, möglichen Zusammenhängen und Mittätern, dauern derzeit an. Das Kommissariat 21/22 und das Kommissariat 43 nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

