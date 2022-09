Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Nord: Polizist in Freizeit vereitelt Rollerdiebstahl

Beamte nehmen 17-Jährigen fest

Darmstadt (ots)

Ein Polizist hat am Mittwoch (7.9.) in seiner Freizeit maßgeblich dazu beigetragen, einen Rollerdiebstahl zu vereiteln. Polizeistreifen konnten einen 17-jährigen Tatverdächtigen festnehmen.

Gegen 1 Uhr war der Beamte auf das kriminelle Treiben des Jungen aufmerksam geworden, der sich an dem Fahrzeug in der Liebfrauenstraße zu schaffen machte und mit diesem davonfuhr. Der Verdacht, dass die Maschine gestohlen sein könnte, bestätigte sich kurz darauf. Bis zum Eintreffen der alarmierten Streifen nahm der Ordnungshüter den 17-Jährigen fest. Im Rahmen der Ermittlungen wurde der Roller einem Eigentümer in der Liebfrauenstraße zugeordnet. Der junge Mann aus Weiterstadt muss sich jetzt in dem eingeleiteten Strafverfahren wegen Diebstahls verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell