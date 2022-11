Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Küchenbrand im Ostring in Kiel.

Kiel (ots)

Am 28.11.2022 um 19:03 Uhr wurden die Feuerwehr und der Rettungsdienst Kiel zu einem Feuer im Ostring in Kiel Gaarden alarmiert. Die Bewohner hatten eine Rauchentwicklung und Feuerschein gemeldet, diverse Rauchwarnmelder gaben ebenfalls Alarm. Beim Eintreffen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes musste erkundet werden, ob sich noch Personen in der betroffenen Wohnung befinden. Dieses konnte schnell ausgeschlossen werden, jedoch wurden 3 Personen über die Drehleiter aus dem Gebäude gerettet, insgesamt waren 7 Personen dem Brandrauch ausgesetzt, diese wurden nach der Sichtung durch den Notarzt, zur weiteren Untersuchung in drei Krankenhäuser transportiert. Der Brand wurde mit einem C-Rohr unter Atemschutz gelöscht. Die anderen Bewohner des Gebäudes wurden vorsorglich evakuiert konnten jedoch nach dem Einsatz zurück in ihre Wohnungen.

Im Einsatz waren 30 Einsatzkräfte des Löschzuges der Ost- sowie der Hauptfeuerwache sowie des Rettungsdienstes. Die Einsatzdauer betrug knapp eine Stunde.

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell