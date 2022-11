Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Unbekannter raubt Zigarettenschachtel

Wetter (ots)

Am Sonntagmorgen wurde ein 18-jähriger Wetteraner am Wetteraner Bahnhof Opfer eines Raubdeliktes. Der junge Mann war mit drei weiteren Begleitern, gegen 03:00 Uhr, am Bahnhof in Wetter unterwegs. An einer Treppe zur Bahnhofstraße wurde der 18-Jährige von einem ihm Unbekannten nach einer Zigarette gefragt. Der 18-Jährige hielt zu diesem Zeitpunkt eine Schachtel Zigaretten offensichtlich in der Hand. Als er antwortete keine Zigaretten übrig zu haben, entriss ihm der Unbekannte die Schachtel, stieß den jungen Mann zu Boden und flüchtete. Der 18-Jährige verletzte sich durch den Sturz leicht, begab sich jedoch zunächst nach Hause. Erst am Mittag erstattete er Anzeige bei der Polizei. Der Unbekannte Täter kann so beschrieben werden:

- männlich - ca. 20-30 Jahre alt - schwarze, kurze Haare - dunkler Vollbart

Weitere Hinweise liegen derzeit nicht vor.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell