POL-EN: Schwelm - Einbruch in Erdgeschosswohnung.

Gevelsberg. (ots) - Am 25.11.2022, um 21:30 Uhr, befuhr der 30-jährige Gevelsberger mit einem Pkw, Volkswagen Kombi, die Wittener Straße in Fahrtrichtung Mittelstraße. In Höhe der Hausnummer 30 wechselte der Unfallverursacher verbotswidrig den Fahrstreifen und touchierte dabei den in gleicher Höhe und Fahrtrichtung fahrenden Pkw, Ford Fusion, eines 19-jährigen ...

mehr