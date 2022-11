Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Hattingen. (ots)

Am 25.11.2022, um 10:30 Uhr, befuhr eine 33-jährige Hattingerin mit ihrem Pkw, einem Lancia Voyager, die Straße Zum Ludwigstal, in Fahrtrichtung Sprockhövel. In Höhe der Hausnummer 11 wartete die 64-jährige Hattingerin mit ihrem Pkw, einem Toyota Aygo, an der Haltelinie der dortigen Lichtzeichenanlage für Fußgänger auf Grünlicht. Die Unfallverursacherin bemerkte, nach eigenen Angaben durch die blendende Sonne, den an der Lichtzeichenanlage wartenden Pkw der 64-Jährigen verspätet und fuhr diesem hinten auf. Durch den Zusammenstoß wurde der wartende Pkw nach vorne verschoben und touchierte den Kinderwagen einer querenden 38-jährigen Hattingerin leicht. Der im Kinderwagen befindliche zwei Monate alte Säugling wurde durch einen Rettungswagen vor Ort untersucht und vorsorglich in das Marienhospital in Witten verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

