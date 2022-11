Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Unfall am Fußgängerüberweg

Herdecke (ots)

Am Donnerstag (24.11) wurde eine 16-jährige Herdeckerin bei einem Zusammenstoß mit einem Roller leicht verletzt. Gegen 08:00 Uhr fuhr die 16-jährige Zweiradfahrerin von der Poststraße in den Kreisverkehr zur Ruhrstraße. Als sie in die Ruhrstraße einfahren wollte, übersah sie dabei die 16-jährige Fußgängerin, die an dem dortigen Fußgängerüberweg die Ruhrstraße überqueren wollte und es kam zum Zusammenstoß. Die Fußgängerin stürzte und verletzte sich leicht. Sie wurde zur Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

