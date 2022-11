Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.11.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Böckingen: Einbruch in Fahrradgeschäft - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte Person verschaffte sich am Mittwochabend Zutritt zu einem Fahrradgeschäft in der Kanalstraße in Heilbronn und entkam unerkannt mit einer Beute im vierstelligen Eurobereich. Vermutlich durch Aufdrücken einer Schiebetür gelang der oder die Unbekannte gegen 18.30 Uhr in den Verkaufsraum. Dort entwendete die Person unter Anderem ein E-Bike und diverse kleinere Gegenstände. Zeugen, die zu oben genannter Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen, unter der Telefonnummer 07131 204060, zu melden.

Heilbronn: Unfall mit E-Scooter - Eine verletzte Person

Einen Unfall verursachte am Donnerstagabend eine 22-Jährige mit ihrem E-Scooter in der Richard-Wagner-Straße in Heilbronn. Die junge Frau war auf dem Scooter in Fahrtrichtung Kauffmannstraße unterwegs, als sie vermutlich aufgrund ihrer Alkoholisierung mit dem geparkten Opel eines 74-Jährigen zusammenstieß. Durch den Aufprall stürzte die 22-Jährige und zog sich leichte Verletzungen zu. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Frau vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab im Anschluss einen Wert von 1,7 Promille. Aus diesem Grund musste die E-Scooter-Fahrerein die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Sie muss nun mit einer Anzeige rechnen. Untergruppenbach: Unfall verursacht und zu Fuß geflüchtet

Mit seinem MG Rover verunfallte, laut Zeugenaussagen, ein Mann am frühen Freitagmorgen auf der Landesstraße 1111 bei Untergruppenbach und flüchtete anschließend zu Fuß. Der Mann war zuvor aus bisher unbekannter Ursache mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Hierbei überschlug sich der Rover mehrfach bis er im Straßengraben zum Stehen kam. Noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchtete der Fahrer des verunfallten Autos. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach dem Mann, unter Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers und der Polizeihundeführerstaffel, verlief erfolglos. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Ob ein Fremdschaden entstanden ist, ist bisher noch nicht bekannt und Teil der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell