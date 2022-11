Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.11.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach: Auto gestreift und geflüchtet - Zeugen gesucht

Einen Schaden von etwa 1.000 Euro verursachte eine unbekannte Person am Donnerstagvormittag in Mosbach. Zwischen 7.45 Uhr und 12.45 Uhr war der Audi eines 25-Jährigen auf dem Parkplatz einer Schule in der Schillerstraße abgestellt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte der oder die Unbekannte den Audi und fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Das Polizeirevier Mosbach sucht Zeugen der Tat, die Angaben zu dem Unfall oder dem Verursacher oder der Verursacherin machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegengenommen.

Billigheim: Achtjähriges Kind angefahren - leicht verletzt

Leicht verletzt wurde ein achtjähriges Kind bei einem Unfall am Donnerstagmorgen in Billigheim. Gegen 7.45 Uhr bog ein 43-Jähriger mit seinem Seat von der Hauptstraße in die Billigheimer Straße ab. Dabei bemerkte er die Achtjährige, die die Billigheimer Straße zu Fuß überquerte, wohl zu spät. Der Seat-Lenker bremste sein Fahrzeug ab, erfasste das Kind dennoch. Das Mädchen wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Buchen: Fahrrad vor Schule gestohlen - Zeugen gesucht

Vor einer Schule in Buchen entwendeten Unbekannte am Mittwochnachmittag ein verschlossenes Fahrrad. Ein 17-Jähriger hatte seinen Drahtesel zwischen 13.15 Uhr und 15.45 Uhr verschlossen auf dem Fahrradständer an der Sankt-Rochus-Straße im Buchener Stadtteil Eberstadt abgestellt. In diesem Zeitraum knackten die Täter wohl das Schloss und stahlen das Mountainbike der Marke Cube AMS 130pro Fully in schwarz/weiß/blau. Zeugen, die die Tat beobachten konnten, oder Hinweise auf die Diebe geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer beim Polizeirevier Buchen 06281 9040 zu melden.

