Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.11.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Mehrere hundert Liter Diesel gestohlen

Dringend tatverdächtig letzten Samstag mehrere hundert Liter Diesel entwendet zu haben sind zwei 22 und 23-Jährige. Kurz vor 4 Uhr begaben sich die beiden Tatverdächtigen wohl auf das Gelände eines Schotterwerkes bei Künzelsau. Dort befüllten sie mittels eines Schlauches neun mitgebrachte Kanister mit dem Kraftstoff eines dort abgestellten Muldenkippers. Die Ermittlungen der Polizisten ergaben ein Kennzeichen des genutzten Tatfahrzeugs. An der Wohnadresse fanden die Beamten das Auto. Die Adresse und das Fahrzeug wurden durchsucht und mögliche Tatmittel beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an. Die beiden Männer müssen mit einer Anzeige wegen Bandendiebstahls rechnen.

Künzelsau: Pkw beschädigt und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

2.000 Euro Sachschaden verursachte eine unbekannte Person am letzten Samstag in Künzelsau. Zwischen 16:45 Uhr und 17:15 Uhr kollidierte der Täter oder die Täterin mit seinem oder ihrem Fahrzeug mit einem auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Hellas-Straße abgestellten Mercedes. Anstatt sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der Verursacher oder die Verursacherin einfach davon. Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Hinweise auf die unbekannte Person oder ihr Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

Öhringen: Sportschuhe entwendet - Zeugen gesucht

Sportschuhe im Wert von 90 Euro entwendeten zwei Unbekannte am Dienstagnachmittag in Öhringen. Die Täter begaben sich gegen 16 Uhr in den Einkaufsladen in der Poststraße. Aus dem Laden stahlen die Unbekannten ein Paar Schuhe der Marke Nike. Beide können wie folgt beschrieben werden: -etwa 165 cm groß, -30-40 Jahre alt, -schmale Statur, -dunkel gekleidet. Einer der beiden Täter trug eine Baseball-Cap. Beide führten große gefüllte Tragetaschen mit sich. Zeugen, die den Diebstahl gesehen haben oder diesbezüglich Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen, Telefon 07941 9300, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell