Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.11.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A6/Erlenbach: Mit über drei Promille Unfall verursacht

Überhöhte Geschwindigkeit und die Beeinflussung von Alkohol waren vermutlich die Ursache für einen Verkehrsunfall auf der Autobahn 6 am Mittwochabend. Ein 36-Jähriger befuhr mit seinem Citroen gegen 21 Uhr den linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung Nürnberg. Kurz nach der Anschlussstelle Heilbronn-Neckarsulm wechselte er auf den mittleren Fahrstreifen. Hierbei übersah er vermutlich den Skoda eines 33-Jährigen, der bereits die mittlere Spur befuhr und kollidierte mit dessen Fahrzeugheck. Der Citroen wurde durch den Aufprall nach links, der Skoda nach rechts abgewiesen. Beide Fahrzeuge kamen im Anschluss ohne weitere Kollisionen auf der Autobahn zum Stehen. Der Fahrer des Skoda, sowie seine 35-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Der 36-Jährige wurde mit leichten Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Dort musste er im weiteren Verlauf eine Blutprobe abgeben, da im Rahmen der Unfallaufnahme eine mögliche Beeinflussung durch Alkohol festgestellt wurde. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,2 Promille. Der Führerschein des Citroen-Fahrers wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Autobahn war für die Zeit der Unfallaufnahme teilweise gesperrt.

Elsenz: Von Fahrbahn abgekommen und mit Baum kollidiert

Aus bisher ungeklärter Ursache kam eine 32-Jährige am frühen Donnerstagmorgen auf der Landesstraße 551 mit ihrem VW von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Der Unfall ereignete sich gegen 2.20 Uhr. Bei dem Zusammenstoß mit dem Baum zog sich die Frau leichte Verletzungen zu. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro.

Brackenheim - Stockheim: Unfall mit einem Verletzten - Polizei sucht Zeugen

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 22.500 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwochabend in der Seewiesenstraße in Brackenheim-Stockheim. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam ein 19-Jähriger, gegen 18.15 Uhr, mit seinem VW im Kurvenbereich von seiner Fahrbahn ab und fuhr in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er mit seinem Fahrzeugheck mit der Fahrzeugfront des Opels einer entgegenkommenden 24-Jährigen. Hinter dem VW-Fahrer fuhr zur selben Zeit ein 21-Jähriger mit seinem Skoda ebenfalls mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit in die Kurve. Er konnte einen Zusammenstoß mit den bereits verunfallten Fahrzeugen verhindern, kollidierte aber mit einer Leitplanke und kam wenige Meter vor den Unfallbeteiligten zum Stehen. Die Opelfahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Polizei in Lauffen sucht nun zur weiteren Klärung des Unfallhergangs Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen, dem Fahrverhalten des VW-Fahrers und des Skodafahrers vor dem Unfall machen können und bittet diese sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Brackenheim: Vor Polizei geflüchtet und Unfall verursacht

Vermutlich weil er sich einer Polizeikontrolle entziehen wollte, verursachte ein 31-Jähriger am Dienstagnachmittag einen Unfall auf der Landesstraße 1107. Der Mann sollte gegen 16 Uhr in Neipperg angehalten werden. Als er allerdings die Polizisten wahrnahm gab er Gas und flüchtete. Nach mehreren waghalsigen Überholmanövern verunfallte der Mann mit seinem BMW beim Rechtsabbiegen im Kreuzungsbereich Landesstraße 1107/Haberschlacht mit dem Mini einer 25-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß wurde der BMW des 31-Jährigen so stark beschädigt, dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. Im Rahmen der weiteren Sachverhaltsklärung stellte sich heraus, dass der BMW-Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Bad Wimpfen: Fußgänger bei Unfall leicht verletzt

Vermutlich aus Unachtsamkeit verursachte eine 30-jährige VW-Fahrerin am Dienstagabend einen Unfall in der Rappenauer Straße in Bad Wimpfen. Die Frau war mit ihrem Polo gegen 17.30 Uhr in Fahrtrichtung Bad Rappenau unterwegs, als sie an einem Fußgängerüberweg einen 45-Jährigen vermutlich übersah, der die Straße überqueren wollte. Der Fußgänger wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Sachschaden entstand nicht.

Heilbronn: Überfall auf Tankstelle - Polizei sucht Zeugen

Ein bisher unbekannter Täter überfiel am Mittwoch eine Tankstelle in der Heilbronner Allee und entkam unerkannt mit seiner Beute. Der Mann betrat gegen 13.45 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle und bedrohte einen Angestellten mit einem Messer und forderte Geld. Aus der geöffneten Kasse entnahm der Täter daraufhin das Scheingeld und flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Harmonie. Trotz umfangreicher Fahdungsmaßnahmen konnte der Täter nicht gefunden werden. Die Kriminalpolizei Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder dem Täter machen können. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: - Circa 180 cm groß - Circa 20-25 Jahre alt - Sportlich schlanke Statur - Sprach gutes Deutsch mit vermutlich osteuropäischem Akzent - Trug eine rote Daunenjacke mit Kapuze, Sonnenbrille und eine hellblaue medizinische Maske - Trug eine blaue Jeans und helle Turnschuhe sowie auffällige gelbe Handschuhe Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444, bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell