Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.11.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Adlesheim: Drei Verletzte bei Unfall mit Linienbus

Ein 61-Jähriger befuhr am Dienstagabend mit einem Linienbus die Landesstraße 1095 von Adelsheim in Richtung Osterburken Bahnhof. Eine 67 Jahre alte Golf-Fahrerin war gegen 17 Uhr auf der Bundesstraße 292 unterwegs und wollte auf die Landesstraße auffahren. Hierbei missachtete sie wohl die Vorfahrt des Busses und beide kollidierten im Kreuzungsbereich. Der Frau wurde hierdurch schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Zwei Frauen, die sich im Bus befanden erlitten leichte Verletzungen. Der Busfahrer blieb unverletzt. Am Pkw entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro und am Bus Schaden von circa 30.000 Euro.

Mosbach: Nach Unfall geflüchtet

Sachschaden von rund 3.000 Euro hinterließ ein Unbekannter am Dienstagmorgen in Mosbach und flüchtete. Der Täter streifte zwischen 9.15 und 9.30 Uhr vermutlich beim Ausparken einen in der Eisenbahnstraße auf einem Supermarktparkplatz abgestellten Mercedes E-Klasse. Sollte der Verursacher nicht gefunden werden, bleibt der Besitzer auf dem hohen Sachschaden sitzen. Daher sucht das Polizeirevier Mosbach nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Elztal: Unfall mit hohem Sachschaden - Frontalzusammenstoß verhindert

Einen schlimmeren Unfall verhinderten zwei Pkw-Lenker am Montagabend in Elztal, indem sie Ausweichmanöver durchführten. Der Fahrer eines Seat Leon befuhr gegen 17.30 Uhr die Hauptstraße von Neckarburken kommend in Richtung Dallau. Er wollte an der Ampelkreuzung nach links in den Brühweg abbiegen. Als die Ampel Grün zeigte, bog er ab und übersah vermutlich einen entgegenkommenden VW Passat. Beide versuchten noch auszuweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Es kam jedoch trotzdem zur Kollision, wodurch beide Autos nicht mehr fahrbereit waren. Es entstand Sachschaden von 13.000 Euro. Durch die schnellen Ausweichmanöver der beiden Männer konnten aber ein schwerer Unfall und Verletzungen vermieden werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell