Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Hünfeld. Am Mittwoch (02.11.), zwischen 9.15 Uhr und 11 Uhr, wurde auf dem Parkdeck eines Einkauf-Centers in der Josefstraße ein roter Mazda auf der Beifahrerseite beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den Schaden in noch unbekannter Höhe zu kümmern. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug möglicherweise um einen weißen Pkw gehandelt haben. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter der 06652-96580 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Hünfeld

Auffahrunfall mit Verletzten

Gersfeld. Am Donnerstag (03.11.), gegen 10:40 Uhr, ereignete sich auf der B284 zwischen der Wasserkuppe und Gersfeld-Obernhausen ein Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten Pkw. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wartete ein 62-jähriger Pkw-Fahrer aus Ehrenberg, kurz vor der Ortseinfahrt von Oberhausen, gemeinsam mit seiner Beifahrerin an einer rotzeigenden Ampelanlage einer Baustelle. Hinter ihm hielt ebenfalls ein Pärchen als Kaltenwestheim mit dem Fahrzeug an. Als die Ampel umschaltete, fuhr ein sich von hinten annähernder 33 Jahre alter Autofahrer aus Usingen aus unklarer Ursache auf die Fahrzeuge auf. Alle fünf Insassen wurden dadurch leicht verletzt. Zwei Personen wurden zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Der Gesamtschaden an allen drei Fahrzeugen beläuft sich auf mindestens 40.000 Euro. Des Weiteren liefen Betriebsstoffe an der Unfallstelle aus, die durch die Feuerwehr Gersfeld gebunden wurden.

Polizeistation Hilders

HEF

Abbiegeunfall

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (03.11.), gegen 5:15 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld die rechte Linksabbiegerspur und ein 45-jähriger, polnischer Fahrer eines Lkw die linke der Abbiegespuren der B62 aus Richtung Sorga kommend in Fahrtrichtung B27/Fulda. Beim Abbiegevorgang lenkte der Lkw-Fahrer im Kurvenbereich nach rechts und stieß aus noch unklarer Ursache mit dem rechts von ihm befindlichen Pkw-Fahrer zusammen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7.200 Euro. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt und durch einen Rettungswagen an der Unfallstelle ambulant versorgt.

Polizeistation Bad Hersfeld

