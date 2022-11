Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Reifen von zwei Autos beschädigt - Baufahrzeuge beschädigt

Vogelsbergkreis (ots)

Reifen von zwei Autos beschädigt

Lauterbach. Unbekannte beschädigten in der Nacht zu Mittwoch (02.11.) in der Straße "Alter Weg" in Maar jeweils einen Reifen von einem schwarzen VW Scirocco und einem 3er BMW. Hierdurch entstand Gesamtsachschaden von etwa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Baufahrzeuge beschädigt

Homberg (Ohm). In der Nacht zu Mittwoch (02.11.) beschädigten Unbekannte die Elektronik mehrerer Baumaschinen im Bereich der K56 im Ortsteil Maulbach. Die Täter verursachten hierdurch Sachschaden von etwa 1.600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

