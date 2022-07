Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrerflucht in Wehrstedt

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth: (No)

Am Dienstag, 19.07.2022 sucht eine Mitarbeiterin eines Pflegedienstes gegen 19:30 Uhr einen Patienten in der Schmiedestraße in Wehrstedt auf. Sie parkt ihren PKW entgegen der Fahrtrichtung am Fahrbahnrand in einem Grünstreifen. Gegen 20:15 Uhr hört sie dann im Haus einen Knall, den sie nicht zuordnen kann. Kurz danach kehrt sie dann zu dem PKW zurück, um einen anderen Patienten aufzusuchen. Nun stellt sie fest, dass der PKW im vorderen rechten Bereich eingedellt und zerschrammt ist. Der rechte Scheinwerfer ist gesplittert. Am PKW entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro. Der Verursacher hatte seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Auf Grund des Schadenbildes am PKW kann davon ausgegangen werden, dass der Verursacher mit einem größeren Fahrzeug, eventuell einem Traktor oder ähnlichem, unterwegs war. Der Schaden könnte auch durch Rangieren/Rückwärtsfahren in diesem Bereich entstanden sein. Zeugen die dort etwas beobachtet haben, melden sie bitte bei der Polizei in Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063-9010.

