Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Identität des Verunfallten am Bruchsee in Duingen ist geklärt

Hildesheim (ots)

Alfeld(bue)- Duingen - Die Identität des am Vormittag des 19.06.2022 verunfallten Mannes aus dem Bruchsee in Duingen ist geklärt. Die Polizei Göttingen teilte hiesiger Dienststelle mit, dass es sich bei dem Mann um einen alleinstehenden 66-Jährigen aus Blomberg in Nordrhein-Westfalen handelt. Dieser kam nach dem Transport mittels Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik Göttingen und erlangte dort sein Bewusstsein wieder, so dass er seine Personalien selbstständig angeben konnte. Ein besonderer Dank gilt den Ersthelfern, welche durch ihr vorbildliches Einschreiten das Leben des Mannes retten konnten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell