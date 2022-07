Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

Nordstemmen (TK) In der Zeit von Montag, 18.07.2022, 20.00 Uhr, bis Dienstag, 19.07.2022, 10.00 Uhr, parkten zwei Anwohner ihren PKW Opel Astra und PKW Chrysler in der Beethovenstraße, Höhe Hausnummer 4, hintereinander am rechten Fahrbahnrand. Als sie zu ihren Fahrzeugen zurückkehrten, stellten sie fest, dass sie an der linken Seite beschädigt sind. Ein unbekannter Fahrzeugführer hatte beide PKW beim Vorbeifahren gestreift und sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

