POL-HI: E-Scooter ohne Pflichtversicherung , Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Hildesheim (ots) - Alfeld (bue)- Duingen - Am 19.07.2022, gegen 11:30 Uhr, kam es am Bruchsee in 31089 Duingen zu einem Badeunfall mit einer männlichen unbekannten Person, welche nach einer vorbildlichen Rettungsaktion anwesender Badegäste mittels Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Göttingen verbracht wurde. Zur Personenbeschreibung des Unbekannten: - ca. 60-70 Jahre alt - ca. 180-185 cm groß - ca. 90 kg ...

