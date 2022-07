Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannter Täter fordert unter Vorhalt eines Messers Bargeld// Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-In der vergangenen Nacht, vom 18.07.2022 auf den 19.07.2022, forderte ein unbekannter Täter unter Vorhalt eines Messers von zwei Personen, die auf einer Parkbank am Ernst-Ehrlicher-Park in Hildesheim gesessen haben, die Herausgabe von Bargeld. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten nicht zur Ergreifung des Täters.

Nach bisherigen Erkenntnissen saßen die beiden späteren Opfer im Bereich des Mühlengrabens/ Große Venedig auf einer Bank, als ein Fahrradfahrer gegen 00:30 Uhr an ihnen vorbeifuhr. Nach kurzer Zeit kehrte der Radfahrer zurück, sprach die beiden sitzenden Personen an und zog dann ein Messer. Unter Vorhalt des Messers forderte der Täter die Herausgabe von Bargeld. Nachdem die Opfer dem Unbekannten Geld herausgaben, flüchtete der Täter mit seinem Fahrrad über die Straße Große Venedig in Richtung Dammstraße.

Nachdem der Sachverhalt polizeilich bekannt wurde, wurden sofort mehrere Funkstreifenwagen und ein Hubschrauber zur Suche nach dem Täter eingesetzt. Im Bereich der Alfelder Straße entdeckten die Beamten eine Person mit einem Fahrrad, auf die die Personenbeschreibung passte. Der Radfahrer konnte jedoch flüchten.

Der Täter soll ca. 20-30 Jahre alt, schlank und ca. 190 cm groß sein. Er soll vermutlich eine Glatze haben. Er habe eine sogenannte Schiebermütze, einen schwarzen Pullover und eine schwarze Jogginghose sowie eine weiße FFP2 Maske getragen. Zudem habe er mit russischen Akzent gesprochen. Der Täter sei mit einem dunklen Herren-Mountainbike gefahren.

Zeugen, die zu der Tat oder dem Täter Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell