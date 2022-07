Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall entpuppt sich als Kriminalfall

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am gestrigen Tag, 18.07.2022, wurde der Polizei ein Verkehrsunfall, der sich vor einer Lichtsignalanlage in der Steuerwalder Straße in Hildesheim ereignete, gemeldet. Bei der polizeilichen Aufnahme des Unfalles stellten die Beamten noch weitere Verstöße, die nicht im Zusammenhang mit dem Unfall standen, fest.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt ein Pkw-Fahrer kurz vor 14:00 Uhr an einer roten Lichtsignalanlage an. Der Fahrer, der hinter diesem Pkw fuhr, konnte aufgrund eines technischen Defektes nicht bremsen und fuhr auf den stehenden Pkw auf. Verletzt wurde dabei niemand. Daraufhin erschien eine Streifenwagenbesatzung am Unfallort und kontrollierte die Fahrzeuge. Dabei stellte sich u.a. heraus, dass die angebrachten Kennzeichen nicht an das auffahrende Fahrzeug gehören, der Pkw weder zugelassen noch versichert ist. Zudem konnten die Eigentumsverhältnisse am Einsatzort nicht geklärt werden.

Aus diesem Grund wurde der Pkw zur Eigentumssicherung sichergestellt.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell