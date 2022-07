POL-HI: Geldbörse aus Auto gestohlen

Hildesheim (ots) - Sarstedt/ Giften - (jb) Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde ein Blumenbetonkübel am Jeinser Weg, in Höhe des Giftener Sees, beschädigt. Vermutlich kollidierte der Unbekannte mit dem Kübel seitlich beim Vorbeifahren. Es entstand hierdurch Sachschaden am Kübel. Der Verursacher fuhr hiernach weg, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Tatzeit am Dienstag war zwischen 15.00- ...

