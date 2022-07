Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Von der Fahrbahn abgekommen und gegen Baum geprallt

Ludwigsburg (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache touchierte am Donnerstagabend gegen 22:00 Uhr in der Heimengasse (Kreisstraße 1663) in Ludwigsburg ein 44-jähriger Audi-Lenker zunächst einen Bordstein. Mutmaßlich verlor er dadurch die Kontrolle über sein Fahrzeug und der Audi wurde nach links über die Gegenfahrspur in den Grünstreifen abgewiesen. Im weiteren Verlauf kollidierte er mit einem Leitpfosten und prallte frontal gegen einen Baum. Der Leitpfosten wurde auf die Fahrbahn geschleudert und traf einen hinter dem Audi fahrenden Kia eines 31-Jährigen. Bei dem Unfall wurde der 44-jährige Fahrzeuglenker sowie dessen 41-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Die Fraukam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der Audi war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 26.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell