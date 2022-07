POL-LB: Oberstenfeld-Gronau: Diebstahl eines Fahrzeuganhängers

Ludwigsburg (ots) - Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend gegen 21:30 Uhr im Kreuzungsbereich der Schwieberdinger Straße, der Schlieffestraße und der Eglosheimer Straße in Ludwigsburg ereignet hat, sucht die Polizei noch Zeugen zum Unfallhergang. Eine 40-jährige Audi-Lenkerin fuhr von der der Schlieffenstraße kommend in den Kreuzungsbereich ein. ...

mehr