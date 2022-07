Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Grünbühl: Versuchter Einbruch in Mehrgenerationenhaus

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in der Weichselstraße im Ludwigsburg Stadtteil Grünbühl zu einem Einbruch in ein Mehrgenerationenhaus. Die bislang unbekannten Täter hebelten eine Außentüre zur Küche des Gebäudes auf. Hierbei wurde die Türe beschädigt. Ob die Täter das Objekt betreten haben, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 400 Euro, entwendet wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts. Täterhinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg unter Tel. 07141 18-5353 entgegen.

