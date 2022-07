Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Diebstahl aus Transporter

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt (pie). Am Dienstag, den 19.07.2022, wurde in der Tatzeit zwischen 07:00 Uhr und 12:00 Uhr eine Geldbörse aus einen Fiat Ducato entwendet. Das Fahrzeug war zu dieser Zeit auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Voss-Straße in 31157 Sarstedt abgestellt.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066-9850 in Verbindung zu setzen.

