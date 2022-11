Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Handtaschendiebstahl

Vogelsbergkreis (ots)

Alsfeld. Am Sonntag (30.10.) stahlen Unbekannte eine Handtasche aus einem VW Touareg. In der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 18.30 Uhr war das Auto auf einem Parkplatz im Bereich der Straße "An der Hessenhalle" abgestellt gewesen. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke

