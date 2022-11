Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Fulda (ots)

Zusammenstoß zwischen Fußgänger und Pkw

Flieden. Am Samstag (29.10.), gegen 7.15 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Königreichallee ein Verkehrsunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Unmittelbar vor dem Eingang des Marktes erfasste ein 65-jähriger Autofahrer aus Frankfurt eine 57-jährige Fußgängerin aus Flieden, die auf dem Parkplatz lief. Diese wurde hierbei leicht verletzt. Die Fußgängerin wurde zwecks weiterer Untersuchungen durch Rettungskräfte in ein örtliches Krankenhaus verbracht.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Neuhof. Am Dienstagmorgen (25.10.), gegen 5.35 Uhr, kam es im Bereich der Anschlussstelle Neuhof Süd zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 47-jähriger Pkw-Führer aus der Gemeinde Eichenzell befuhr mit seinem Opel Astra die A 66 aus Richtung Fulda kommend und verließ an der Anschlussstelle Neuhof/Süd die Autobahn, um auf die L 3206 in Fahrtrichtung Mittelkalbach einzufahren. Hierbei übersah er einen 59-jährigen Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Neuhof, der mit seinem Suzuki Jimny auf der L 3206 in Fahrtrichtung Mittelkalbach unterwegs war. Es kam zur Kollision beider Pkw. Durch den Zusammenstoß gerieten beide Fahrzeuge ins Schleudern und kamen in der gegenüberliegenden Auffahrt zur A 66 zum Stehen. Der Opel Astra war mit zwei weiteren Insassen aus der Gemeinde Eichenzell besetzt. Einer von ihnen wurde leicht verletzt und musste zur weiteren medizinischen Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 13.500 Euro.

Polizeiposten Neuhof

Unfallfluchten

Neuenstein. Am Freitag (28.10.), zwischen 10 Uhr bis 15 Uhr, parkte ein 36-jähriger Pkw-Fahrer aus Hannover sein Fahrzeug, einen grauen Audi A3, in der Raiffeisenstraße, Höhe Hausnummer 20, gegenüber des dortigen Friedhofs. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass ein unbekannter Fahrzeugführer seinen Pkw an der hinteren Fahrertür beschädigt hatte. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden beträgt circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bad Hersfeld. Am Samstag (29.10.), zwischen 9.15 Uhr und 10 Uhr, parkte ein 78-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld sein Fahrzeug, einen roten VW Golf, in der Homberger Straße 140 auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes. Als er nach dem Einkauf zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass sein Fahrzeug vorne links neben dem Scheinwerfer beschädigt worden war. Es waren leichte Spuren von gelblichem Fremdlack zu erkennen. Ein unbekannter Fahrzeugführer verursachte den Schaden in Höhe von rund 700 Euro und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall

Haunetal. Am Dienstag (01.11.), gegen 0.10 Uhr, befuhr ein 65-jähriger Fahrer aus Nürnberg mit seinem Lkw einschließlich Anhänger die B 27 aus Richtung Fulda kommend in Richtung Bad Hersfeld. Zwischen den Abfahrten Wehrda und Rhina kam der Lkw aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei geriet der Anhänger in die Böschung und beschädigte zwei Leitpfosten, einen Gullideckel und den Fahrbahnbelag. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 65.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Bebra. Am Sonntag (30.10.), gegen 13 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Ludwigsauer mit seinem Audi die B 27 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Bebra. Ein 54-jähriger Ford-Fahrer aus Niederaula und ein 57-jähriger Opel-Fahrer aus Bad Hersfeld mussten im Baustellenbereich an der Baustellenampel halten. Dies bemerkte der 27-Jährige zu spät und fuhr auf. Aufgrund des Aufpralls wurde der Ford gegen den Opel geschoben. Der Audi- und der Ford-Fahrer sowie eine 23-jährige Mitfahrerin im Pkw aus Niederaula wurden leichtverletzt. Die Fahrzeuge aus Ludwigsau und Niederaula waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt circa 18.400 Euro.

Bebra. Von Samstag (29.10.), gegen 17.30 Uhr, bis Sonntag (30.10.), 11.30 Uhr, parkte ein VW-Caddy-Fahrer aus Bottrop auf einem öffentlichen Parkplatz in der Otto-Kraffke-Straße. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Beschädigungen auf der Fahrerseite fest. Der Schaden beträgt circa 3.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623-937-0.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Verkehrsunfall mit Flucht

Fischbach. Am Donnerstag (27.10.), gegen 19.45 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Pkw-Fahrer die L 3145 aus Fischbach kommend in Fahrtrichtung Vockenrod. Circa 600 Meter nach dem Ortsausgang Fischbach schnitt der entgegenkommende Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw eine Kurve, sodass der Geschädigte nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Bei diesem Ausweichmanöver streifte der Pkw des 38-Jährigen einen Verkehrsleitpfosten. Es entstand Sachschaden an der kompletten linken Fahrzeugseite in Höhe von circa 2.000 Euro.

Polizeistation Alsfeld

